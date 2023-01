HP Dragonfly Pro-laptopen kommer med dedikert knapp til abonnementstjeneste

HQ

HP Dragonfly Pro kommer med en dedikert knapp for "24/7 live concierge support and services for effortless productivity" og så har den også et 8MP-kamera og langt batterilevetid samt en solid og fleksibel AMD-plattform.

Selv om den heter Pro og er den mest rettet mot forbrukere som trenger både arbeid og moro med samme maskin, og det er også en dedikert erstatning for den profesjonelle Elite Dragonfly-serien som nå bare heter, ja, Dragonfly.

Serien er mest rettet mot frilansere som utgjør en økende del av spesielt den amerikanske arbeidsstyrken. Det er fire ekstra dedikerte spesialknapper, en for innstillinger, en for kamera, en tilpassbar og en dedikert til en abonnementsbasert concierge-tjeneste, og selv om vi ikke fant noen priser, pleier ikke disse å være billige.

På den positive siden er kabinettet laget av 90% resirkulert magnesium, og det er sertifisering for bruk av resirkulerte materialer og et grønt miljø, men vi ser ikke gjennom fingrene at man lager et produkt med en dedikert spesialknapp for en abonnementstjeneste.