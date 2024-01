HP lanserer nye Spectre x360 bærbare datamaskiner

HQ

HP har et konsept om en "PC er ikke lenger en personlig datamaskin, men en personlig følgesvenn som forutser dine behov for mer responsive og optimaliserte opplevelser" og ser naturligvis sin egen nye HP Spectre x360 14-tommers 2-i-1 bærbar PC og HP Spectre x360 16-tommers 2-i-1 bærbar PC som de perfekte verktøyene for å illustrere dette.

De kommer med et 9 MP-kamera med maskinvareaktivert justering i svakt lys for videosamtaler dag og natt, og som de fleste andre i dag, en dedikert AI-brikke som leverer innebygde sikkerhetsfunksjoner og noen faktisk nyttige funksjoner, som for eksempel walk away-lås, wake-on-approach, personvernvarsler osv. I tillegg til adaptive skjermjusteringer og en skjermdimmer som aktiveres når du ser bort for å spare strøm, samt en variabel oppdateringsfrekvens for oppslukende ytelse og energieffektivitet som på smarttelefonen din.

Det er selvfølgelig også inkludert AI-teknologi uten like. Tre fysiske motorer (CPU, GPU og NPU) på tvers av Intel Core Ultra 5-prosessorene og, avhengig av modell, GeForce RTX 4050 Laptop GPU-er, som er spesielt nyttige for innholdsproduksjon.

2024 Spectre bærbare PC-er er de første forbrukerenhetene med Poly lydjustering. Poly har flere tiårs erfaring med lydjustering, og leverer klassens beste stemmeklarhet og forbedrer samtaler og video med Windows Studio effekter, som overfører AI-funksjoner som automatisk innramming, uskarphet i bakgrunnen og "evnen til å opprettholde øyekontakt til NPU-enheten for engasjerende tilkoblinger".

Spectre tilbyr en oppslukende opplevelse med opptil 2,8K OLED-skjerm for skarpere bilder og mer levende farger, sammen med IMAX Enhanced Certification. Bildeformatet 16:10 gir deg mulighet til å se mer innhold, og skjermen kan justeres fra 48 Hz til 120 Hz avhengig av hva slags innhold du ser på.