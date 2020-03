HP, Microsoft og Valve lager nytt VR-headset sammen

Valve har virkelig satset hardt på virtual reality, og i går slapp de endelig et nytt Half-Life-spill, som er VR-eksklusivt. Microsoft har derimot vært ganske motvillige når det kommer til CR og har heller satset på augmented reality. Nå har begge to dog inngått et samarbeid med HP, og denne trioen skal sammen lage et nytt VR-headset.

I følge HP selv er dette nye headsettet "more immersive, comfortable and compatible experience than the previous generation" og de går så langt som å kalle det "the new standard in VR". I en e-post sendt til The Verge skriver HP dessuten at det handler om et "no-compromise VR headset".

Vi vet ikke når det slippes, hva prislappen blir, eller om det takket være Microsofts innblanding vil kunne brukes med Xbox Series X. The Verge ser ut til å ha troen på at noe godt kan komme ut av dette samarbeidet og skriver "Windows Mixed Reality has a convenient tracking system and mediocre controllers, while the Valve Index has an inconvenient tracking system and the best controllers in VR".

Hva tror du om dette prosjektet?