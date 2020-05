HP OMEN Vår-lineup 2020

Onsdag 29. april holdt HP OMEN en virtuell pressekonferanse hvor de viste frem nyhetene for våren.

De åpnet med litt prat om "denne spesielle tiden vi nå befinner oss i" og at fokuset den siste måneden har vært på å kunne spille og jobbe så komfortabelt og effektivt som mulig hjemmefra. Dette er selvfølgelig noe de er ute etter å støtte, ikke bare fordi det er hva gamere gjør best. Det er også for å gi nyankomne i "sitte inne og spille videospill"-klubben flere grunner til å forbli innendørs.

Først og fremst: OMEN har gjennomgått en visuell oppdatering. Istedenfor harde sorte og røde farger har de nå bestemt seg for en litt lysere og fargerik tilnærming.

Photo: HP Inc.

De kom også med tre store nyheter:





En ny modelllinje med stasjonære maskiner.



En helt ny monitor med imponerende spesifikasjoner.



En komplett overhaling av kontrollsenter-applikasjonen sin.



OMEN 25L & 30L Gaming Desktops

Photo: HP Inc.

Vi kan starte med de stasjonære datamaskinene. Med den nye L-serien ønsker OMEN å appellere til det øvre midtsjiktet av PC-spillere. De som ikke skyr å bruke en del penger på oppsettet sitt, og de som liker å tilpasse maskinen sin slik at de får den ytelsen de ønsker med de komponentene de ønsker.

Photo: HP Inc.

Photo: HP Inc.

L-serien kommer i tre grovt inndelte modeller: 25L, 25L med herdet glassdør og 30L.

Uavhengig av utgave kan man få opp til Intel i9 10900K med tilhørende Z490 chipset og AMD Ryzen 9 3900 installert i maskinen. Det er selvfølgelig mulig å velge mindre kraftige prosessorer ved behov. Likevel, det er kjekt å vite at om man jobber som 3D-artist eller programmerer og trenger å rendere store bilder eller kompilere til vannkjølingen koker over.

På grafikk-siden av mynten er det mulig å konfigurere opp med enten Nvidia eller Radeon.

RTX 2080 Ti er det kraftigste Nvidia-alternativet, og RX 5700 XT er toppkandidaten til Radeon. Man får dugelig med ytelse fra begge kandidatene, så det er ikke ille.

OMEN har også inngått et partnerskap med tre forskjellige merker for å sikre seg RAM, SSD og PSU til maskinene sine. HyperX bidrar med sine Fury-brikker med opp til 64GB, og man kan selvfølgelig få RGB-belysning på de om man så ønsker.

Western Digital byr på sin WD_Black-serie m.2 NVMe SSD med opp til 2TB kapasitet og lese/skrivehastigheter opp til 3430/3000MB/s.

På PSU-fronten tilbyr CoolerMaster opp til 750W 80 PLUS Platinum-strømforskyning, som oppriktig er mer enn nok.

Som et lite addendum støtter hovedkortene opp til 128GB RAM, men man kan kun få kjøpt 64GB fra HP. Likevel, har man behov for såpass mye minne så er man nok ikke den mest typiske OMEN-kunden.

Photo: HP Inc.

Photo: HP Inc.

Photo: HP Inc.

Så hva med de forskjellige modelltypene? Bortsett fra et par spesifikke begrensninger er de ganske like.

25L: Den mest standard utgaven, enkelt og greit. Lukket sidedør uten innsikt, men for en eller annen grunn er det ikke mulig å få vannkjøling (lukket sirkulasjon) på denne modellen

25L med glassdør: Siden innsiden av maskinen er synlig er det mulig å få installert RGB-belysning. Den tidligere nevnte vannkjølingen er også en valgmulighet her.

30L:Den største av de tre. Her har de plassert en stor vifte i fronten som nå er av temperert glass. Sammen med luftinntakene på sidene skal det ikke være noe problem med luftgjennomstrømningen. Viften har selvfølgelig RGB-muligheter.

Photo: HP Inc.

Nyhet nummer to!

OMEN 27i Gaming monitor

Photo: HP Inc.

Denne synes jeg kanskje er litt mer spennende, sånn helt personlig.

HP har tidligere produsert ganske bra skjermer, iallfall til det profesjonelle markedet. Derfor er det kjekt å se at de nå viser muskler også på gamingmarkedet. De prøver å bite over mye ved å satse på å gi gamere en skjerm som både er rask og har bra fargegjengivelse.

Derfor har de gått for et "Nano IPS"-panel som skal kunne tilby begge disse tingene. Tallene taler jo for seg selv, som du kan se under.

Photo: HP Inc.

Photo: HP Inc.

Oppløsningen er QHD (2650 x 1440), og I tillegg støtter skjermen både G-Sync og FreeSync. Dette er kjempegode nyheter men også litt å forvente siden Desktop-serien deres kan konfigureres med både Nvida- og AMD-skjermkort. På papiret ser det jo bra ut, men prislappen er ikke like hyggelig. G-Sync-lisensen er som kjent svært dyr, og om dette panelet virkelig klarer 165Hz samtidig som det produserer bra farger tviler jeg på at HP kommer til å kaste det etter folk for å si det slik.

Om ikke annet ser den virkelig lekker ut, med elementer fra HP sin EliteDisplay-serie. "RGB EPIC GAMER"-stilen er heldigvis på vei ut, og denne kan jeg lett se for meg på et vanlig PC-bord. Baksiden rommer en kul diamantformet bakplate som inneholder all elektronikken, omkranset av en smart lyseffekt. Det er en fiffig løsning som lar portene stå ut til siden, så all tilkobling av utstyr blir hakket mindre vanskelig. OMEN-folka skrøt også av at man kan bruke lyset på baksiden til å se hvor man kan plugge i kablene, som jeg oppriktig synes er smart.

OMEN Command Center 2020 Spring Update

Sist ute er oppdateringen av OMEN Command Center. Programvaren som kontrollerer både belysning og andre aspekter av OMEN-produktene, men også gir brukere tilgang til drivere og tilbud fra OMEN. Her har de kjørt på med en full overhaling av brukergrensesnittet, samt lagt til ekstra funksjonalitet. Blant annet skal kommandosenteret være et samlingspunkt for alle spillene dine, og søker automatisk gjennom PCen din etter titler. Kjekt for de som ikke vil bytte mellom forskjellige klienter for å starte de enkelte spillene, eller misliker snarveier på skrivebordet.

I tillegg har profil-funksjonaliteten fått skylagringsmulighet, og et par funksjoner har endret navn. "Game Stream" heter nå Remote Play for eksempel.

Oppdateringen til OMEN Command Center kan lastes ned allerede i dag, men vær obs på at noe av funksjonaliteten er begrenset om du ikke bruker OMEN-maskinvare (forståelig nok).

Photo: HP Inc.

OMEN Desktop-serien og OMEN 27i blir tilgjengelig fra HPs nettsider 4. og 5. mai, respektivt.

Photo: HP Inc.

Dette var en litt interessant pressekonferanse, både fordi den var heldigital, men også fordi det er kjekt å se flere produsenter omfavne de av oss som liker å flikke på ting. Personlig liker jeg å ha full kontroll over min egen maskin, både når det kommer til programvare og maskinvare. Derfor applauderer jeg innsatsen til HP her. Det spørs dog om de får en stor grobunn i norge, da markedet allerede er dominert av Komplett som kan skreddersy det meste av datamaskiner med flerfoldige valgmuligheter.

Men skjermen, den er jeg oppriktig imponert over! Det er bare synd jeg gikk til innkjøp av en 165Hz G-Sync-skjerm for ikke så lenge siden, for det blir vanskelig å rettferdiggjøre nok en slik utgift.

Photo: HP Inc.