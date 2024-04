HPs Series 7 Pro-skjerm vil konkurrere med virkeligheten med sine farger

HQ

Skjermer kommer i alle former og størrelser, og i løpet av årene har vi tatt en titt på en hel rekke av dem i videoserien vår Quick Look. I dag fortsetter vi denne innsatsen ved å rette oppmerksomheten mot HPs Series 7 Pro -skjerm, som er en enhet som har som mål å gi en visuell opplevelse som nesten ikke finnes maken til.

Denne skjermen er 4K UHD-aktivert. Ganske standard i disse dager, ikke sant? Vel, kontrastforholdet på 2000:1, IPS Black og VESA DisplayHDR 400-sertifisering, og fargespekteret på 98% Display P3 er alt der denne skjermen tar det visuelle til neste trinn. Dette nivået av visuell ytelse har riktignok en pris, og det er grunnen til at denne 31,5-tommers skjermen koster nesten 900 dollar.

For å lære mer om HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 Monitor, sjekk ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, for vår egen Magnus 'tanker og meninger om enheten.