HPs Victus 15L er designet for å være en alt-i-ett-stasjonær PC

Hvis du har lett etter en ny stasjonær PC og ikke vil måtte håndtere vanskelighetene med å faktisk bygge en enhet selv, kan den siste forhåndsbyggingen som vi har lekt med i den siste episoden av Quick Look bare være oppe i gaten din.

Kjent som HP Victus 15L, har dette systemet en AMD CPU og et Nvidia grafikkort, og kan tilpasses med enten billigere, mer tilgjengelig maskinvare eller kraftigere komponenter som bedre kan takle behovene til moderne PC-spill.

For å se om HP Victus 15L er den neste PC-en for deg, sjekk ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, for å se hva vi synes om enheten etter å ha lekt med den en kort stund.