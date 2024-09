HTC kunngjør nytt VR-hodesett laget for high-end gaming

HQ

De talentfulle folkene hos HTC har kunngjort sitt neste store VR-hodesett. Det vil bli kjent som VIVE Focus Vision XR og er en enhet som er laget for bedriftsinnsats og high-end gaming.

Hva betyr dette? Det betyr at det er en gadget som tilbyr en kombinert 5K-oppløsning på begge øyne og et 120-graders synsfelt med 90Hz oppdateringsfrekvens frittstående og planlagte 120Hz-alternativer når du bruker DisplayPort-modus når den kommer i slutten av 2024. I tillegg kommer automatisk justering av IPD med integrert øyesporing, to frontvendte 16 MP-fargekameraer med stereoskopisk passthrough for bedre mixed reality-opplevelser, avanserte kjølesystemer, et innebygd reservebatteri som kan slå inn og holde enheten i gang i ytterligere 20 minutter når hovedbatteriet går tomt, en dybdesensor og en infrarød sensor for bedre sporing.

Når det gjelder hvem HTC VIVE Focus Vision XR er bygget for, uttalte Shen Ye, global produktsjef hos HTC VIVE, følgende: "VIVE Focus Vision gir deg det beste fra begge verdener, med enestående frittstående funksjoner og støtte for DisplayPort-modus for visuelt tapsfrie PCVR-opplevelser. Nå kan PC-spillere ta med seg de samme avanserte hodesettene som brukes i VR-arkader hjem. Vi tar alt til neste nivå med innebygd øyesporing, stereokameraer med fargegjennomgang for dybdekorrigert Mixed Reality og til og med en infrarød sensor for forbedret håndsporing i dårlige lysforhold."

Med så mye teknologi stappet inn i selve headsettet, ville du ha rett hvis du forventer at det vil ha en ganske kostbar pris. HTC bemerker at VIVE Focus Vision XR vil koste deg 999 pund i Storbritannia, men hvis du bestemmer deg for å forhåndsbestille enheten mellom nå og lanseringen i midten av oktober, vil du i det minste få tre spill du velger og VIVE Wired Streaming Kit for DisplayPort til en verdi av 159 pund "gratis". Dette vil komme godt med når DisplayPort-modusen debuterer på en ubestemt dato før utgangen av året.

Ta en titt på det nye VR-hodesettet nedenfor.