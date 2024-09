Huawei bryter ny grunn og avslører telefon med trippel-folding

HQ

Apple annonserte sin nye iPhone-serie tidligere denne uken, og gjorde ærlig talt ikke mye for å gjøre denne neste generasjonen av enheter til et must-have. Huawei dukket så opp kort tid etterpå for å presentere en enhet som er en ekte nyvinning.

Huawei Mate XT Design Ultimate høres kanskje ganske vanlig ut, men det er faktisk verdens første smarttelefon som kan foldes sammen tre ganger. Det betyr at den har tre definerte seksjoner som er satt sammen ved hjelp av en Z-formet foldemekanisme, noe som minner om det doble foldesystemet som finnes på mer tradisjonelle sammenleggbare mobiler.

I følge The Verge er den største haken med dette ganske ville konseptet at det vil koste deg en formue å sikre deg en. Telefonen starter på rundt 2800 dollar for basismodellen på 256 GB. Prisen klatrer deretter så høyt som omtrent 3370 dollar for 1 TB-versjonen. Når det gjelder hvorfor vi nevner omtrentlige priser her, er de eneste prisene som har blitt avslørt så langt i kinesiske yuan, og eventuelle planer for en bredere global utgivelse har ennå ikke blitt bekreftet.

Det som er bekreftet er at telefonen vil ha en OLED-skjerm som er 6,4" i størrelse når den er sammenfoldet og 10,2" i størrelse når den er helt sammenfoldet. Og ja, den kan brukes i delvis sammenfoldet tilstand som en vanlig to-foldet enhet, for å tilby en 7,9" skjermvariant.