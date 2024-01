Huaweis nyeste ørepropper ønsker å utfordre stilstereotypiene.

HQ

Generelt sett skjer det ikke så mye nytt innen hodetelefoner og ørepropper. Mange enheter har en tendens til å ha kjente design og stiler, med noen få unntak fra denne regelen. Et av disse unntakene kommer fra Huawei, som nå har lansert sine FreeClip-ørepropper med et merkelig utseende.

Disse in-ear-øretelefonene festes til brukerens eget øre og ligner på mange måter nesten en ørering, men de støtter også en rekke moderne teknologiske fremskritt, blant annet AI-støydemping av samtaler, tilkobling av to enheter, IP54-klassifisering mot støv og vann, superlang batterilevetid og lydprofiler for åpne ører.

For å finne ut om FreeClip er det rette valget for ditt neste lydsystem, kan du ta en titt på den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen.