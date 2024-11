Hugh Grant gjør en fenomenal Jar Jar Binks-imitasjon i Heretic

HQ

Ahmed Best, vær så god, for det ser ut til at det er en ny Jar Jar Binks i byen. Hugh Grant har omfavnet sin ekstravaganse fullt ut i de siste rollene. Fra den skandaløse skurken i Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, til den pompøse skurken Phoenix Buchanan i Paddington 2, til den nå gale antagonisten i Heretic, bøyer Grant skuespillmusklene sine mye.

Han imiterer til og med Star Wars-figurer, hvis du kan tro det. I et klipp fra Heretic lagt ut av IGN, forklarer Grant hovedpersonene i filmen hvordan alle religiøse historier resulterer i Star Wars, og hvordan han tror at folk om tusenvis av år kunne tilbe Jar Jar Binks.

Det er nå han begynner med imitasjonen sin, som er ganske dårlig, hvis vi skal være ærlige, men den sto i hvert fall ikke på bingobrikken vår for 2024. Grants rollefigur klarer ikke å overbevise de to misjonærene om argumentene sine, kanskje fordi de ikke har sett mesterverket The Phantom Menace.