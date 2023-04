Hugh Grant portretterer en Oompa Loompa i filmen Wonka

Tatt i betraktning at han en gang var kjent for sine hjerteknusende roller, har Hugh Grants siste opptredener i film mildt sagt vært veldig forskjellige. For bare noen få uker siden portretterte skuespilleren en av hovedantagonistene i Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, og nå, som en del av tonnevis av CinemaCon-nyheter, har Warner Bros. avslørt at skuespilleren vil vises i årets Charlie and the Chocolate Factory prequel, Wonka.

Men Grant vil ikke spille en rolle som du forventer, ettersom han har blitt kastet som ingen ringere enn en Oompa Loompa i filmen. Dette ble først avslørt i litt opptak som ble delt fra filmen på CinemaCon, som viste en oransjefarget versjon av Grants ansikt på en CGI Oompa Loompa-kropp.

Selv om det ikke ble spesifikt nevnt, ville det være morsomt å se Grant spille hver eneste Oompa Loompa, som Deep Roy gjorde i 2005 Charlie and the Chocolate Factory film.

Wonka er planlagt å åpne på kino senere i år, 15. desember 2023.

Takk, IGN.