Hugh Jackman: "Jeg har gjort noe skade på stemmen min med Wolverine"

Hugh Jackman er en av skuespillerne som har spilt den samme superhelten i flest filmer og definitivt skuespilleren som har spilt en Marvel helt i lengst tid. Første gang vi så ham som Wolverine var i 2000 og neste år (24 år senere) vil vi se ham sammen med Deadpool for første gang når begge karakterene debuterer i Marvel's Cinematic Universe. Jackman må imidlertid jobbe litt med stemmebåndene fremover, da han avslørte i et intervju med BBCs Front Row at han har rotet til stemmen sin gjennom årene på grunn av sin tid som Wolverine.

"Jeg har gjort noe skade på stemmen min med Wolverine. Min falsett er ikke så sterk som den pleide å være, og at jeg direkte satt ned til noen av knurring og roping. Vokallæreren min på dramaskolen ville ha blitt forferdet over noen av tingene jeg gjorde [som Wolverine].»

Jackman fortsatte med å fortelle hvordan han tidligere hadde lært en teknikk for å skrike uten å ødelegge stemmen hans. Dessverre brukte han aldri teknikken i filmene han spilte (Wolverine), men at han sannsynligvis må øve på den for å komme tilbake.

"Vi lærte en teknikk [på skolen] for hvordan du roper og hvordan du roper uten å ødelegge stemmen din. Men under Wolverine gjorde jeg litt skriking og roping og ting som jeg tror gjorde skade på stemmen min. Jeg jobber med saken. Jeg jobber med en sanglærer og prøver å ikke skade meg selv. Jeg legger mye arbeid i både fysisk bevegelse og mine vokale forberedelser til hver rolle.