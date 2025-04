Hugh Jackman ser ut til å vende tilbake som Wolverine i Avengers: Doomsday

HQ

For åtte år siden trakk Hugh Jackman seg tilbake som Wolverine med Logan, men ble overtalt av Ryan Reynolds til å vende tilbake i Deadpool & Wolverine. De av dere som har sett den filmen vet at Deadpool spøker med at Hugh nå spiller rollen til han er 90 år - og kanskje er det noe sannhet i det. Det rapporteres nå at Jackman nok en gang tar på seg drakten for Avengers: Doomsday.

Dette kommer via X-kontoen MyTimeToShineHello, og selv om det ikke er offisielt bekreftet av Marvel Studios, ville det ikke være så overraskende med tanke på den kommersielle suksessen til Deadpool & Wolverine. Mange forventet at nyheten skulle bli annonsert for over en uke siden, da hele 27 skuespillere ble bekreftet til filmen. Det skjedde ikke, men flere rollebesetninger er forventet snart.

Det går også rykter om at Deadpool vil dukke opp i filmen, så fansen venter naturligvis spent på flere detaljer.

Russo-brødrene skal regissere, og filmen forventes å ha premiere 1. mai 2026.