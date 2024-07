Hugh Jackmans Wolverine er ikke den eneste kilden til adamantium i Marvel Cinematic Universe

HQ

Frem til fredag, da Deadpool and Wolverine hadde kinopremiere, var det berømte metallet adamantium faktisk ikke en del av Marvel Cinematic Universe, og det ble heller ikke nevnt i særlig grad. I stedet handlet det om Vibranium, det samme elementet som Captain Americas skjold, Ultrons kropp og Black Panthers klør var laget av.

Men det har nå endret seg, ettersom Hugh Jackmans Wolverine har tatt med seg Adamantium-skjelettet sitt til MCU, noe som nå ser ut til å antyde at metallet bare finnes på ett sted, i Wolverines knokler og klør. Det viser seg at det ikke vil være tilfelle, da det finnes en annen veldig stor kilde til Adamantium i MCU.

Som per Variety, under Captain America: Brave New World's opptreden på San Diego Comic-Con, ble det bekreftet at Adamantium ble funnet i Celestial liket som for øyeblikket sprenger ut av havet, og at metallet nå er det sjeldneste elementet på planeten. Denne informasjonen vil uten tvil ha en omfattende innvirkning på den kommende filmen og MCU som helhet.