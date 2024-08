Hugh Jackmans Wolverine-verdensrekord er slått

HQ

**Spoiler advarsel for Deadpool & Wolverine**

Ifølge mange Marvel-fans finnes det bare én Wolverine i levende live-action, og det er Hugh Jackman, men også i Marvel-filmene ser det ut til (i hvert fall foreløpig) at det bare finnes én Blade. Wesley Snipes brakte blodig vampyraction til skjermene våre i den elskede Blade-trilogien, og hans siste innsats som karakteren var i Blade: Trinity (2004).

Snipes' cameo-opptreden i den nylig lanserte Deadpool & Wolverine har imidlertid gitt ham ikke bare én, men to Guinness World Records. Snipes har nå slått Hugh Jackmans rekord for den lengste karrieren som live-action Marvel-karakter, og han har også oppnådd rekorden for det lengste avbruddet mellom karakteropptredener i Marvel-filmer.

Hvis Jackman ønsker å beholde rekorden sin, ser det ut til at han må dra på seg drakten minst én gang til i løpet av de neste to årene, slik at han kan overgå Snipes. Eller synes du han bør la Blade beholde kronen?