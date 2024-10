Hugo Weaving har ingen planer om å vende tilbake som Elrond i de nye Ringenes Herre-filmene

HQ

Tidligere i år virket det som om vi var tilbake på begynnelsen av 2000-tallet igjen da en ny Ringenes herre-film ble annonsert, regissert av Andy Serkis. Filmen kan få gamle stjerner som Sir Ian McKellen og Viggo Mortensen tilbake for å gjenta rollene sine fra den opprinnelige trilogien, men én skuespiller har allerede avvist ideen.

Hugo Weaving spilte Elrond i Ringenes Herre-trilogien, men han kommer ikke til å komme tilbake for noen nye filmer. "Personlig har jeg fått nok av det", sa han til GamesRadar. "Det var flott å være i New Zealand av og på over en tiårsperiode. Så dro jeg tilbake og jobbet med det samme teamet [regissør Peter Jackson og manusforfatter Fran Walsh] på et prosjekt som het Mortal Engines, som skulle bli deres neste store franchise, men det døde på ræva. Så jeg har fått nok av Midgard, og jeg kan ikke tenke meg at noen vil be meg om å gjøre det igjen."

"Elrond er ment å være udødelig, og jeg eldes. Elrond er en av de få karakterene, jeg tror det bare er tre eller fire av dem, som strekker seg gjennom Silmarillion, Ringenes herre og Hobbiten. Men selv da vi gikk tilbake for å filme visse deler av Ringenes herre på nytt, var jeg klar over at jeg var eldre enn jeg var før," fortsetter Weaving. "Det begynte å bli litt dumt å filme ting på Hobbiten. Jeg elsket å være en del av den serien, men jeg har absolutt ingen planer eller ønsker om å være en del av den lenger."

Vel, det er et definitivt nei for en av hovedkarakterene, da. Det er likevel en sjanse for at vi kan få se flere Ringenes Herre-skuespillere som er villige til å returnere til hva enn Andy Serkis måtte finne på.