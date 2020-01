Hugo Weaving vender ikke tilbake som Smith i The Matrix 4

Hugo Weavings portrettering av den onde Agent Smith i Matrix-filmene var en stor del av grunnen til at trilogien ble så berømt, og nå som det fjerde kapitlet er på vei er det mange som håper at han vender tilbake - det blir dog ikke tilfellet.

I et intervju med Time Out forteller Weaving at han faktisk har blitt tilbudt en rolle i The Matrix 4, men at han dessverre på det tidspunktet allerede hadde sagt ja til en rolle i teaterstykket The Visit i London.

"It's unfortunate but actually I had this offer [for "The Visit"] and then the offer came from "The Matrix", so I knew it was happening but I didn't have dates. I thought [I] could do both and it took eight weeks to work out that the dates would work - I held off on accepting [a role in "The Visit" during that time]. I was in touch with [director] Lana Wachowski, but in the end she decided that the dates weren't going to work."

Keanu Reeves og Carrie-Anne Moss vender dog tilbake i Matrix 4, og de får selskap av blant annet Mindhunter-skuespilleren Jonathan Groff. Filmen får premiere den 21. mai 2021.