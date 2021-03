Human: Fall Flat på mobil har fått to nye baner

Human: Fall Flat kommer til PS4 og Xbox One om to uker

den 26 april 2017 klokken 09:00 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For to måneder siden kunne Curve Digital fortelle at Human: Fall Flat ville komme til Playstation 4 og Xbox One i løpet av våren, og nå vet vi akkurat når. Sammen med...