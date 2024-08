Humberly Gonzalez vil gjerne bringe Star Wars Outlaws Kay Vess til live-action

HQ

Det er ikke helt uvanlig at skuespillerne bak Star Wars videospill-hovedpersoner ønsker å få sjansen til å bringe karakterene sine til live-action-galaksen langt, langt borte. Vi har sett Cameron Monaghan, som spiller Cal Kestis i Star Wars Jedi -spillene, uttale mange ganger at han venter på å bli oppringt, og nå vil Humberly Gonzalez, skuespilleren bak Kay Vess i Star Wars Outlaws, også prøve seg på live-action.

I en samtale med VGC nylig bekreftet Gonzalez en interesse for å smake på live-action-farvannet ved å si: "Absolutt. Når jeg ser hvordan en faktisk menneskelig forbindelse til verden kan se ut, vet jeg at jeg har ferdighetene til å bringe det til det virkelige liv."

Ettersom Star Wars Outlaws utspiller seg mellom Empire Strikes Back og Return of the Jedi, tror du det er rom for at Kay Vess kan dukke opp i live-action Star Wars? Kanskje Lando-spinofffilmen med Donald Glover kunne være en god kandidat?