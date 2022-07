Humble Bundle tilbyr masser av LEGO-spill til en billig penge

HQ

Humble Bundle ble opprinnelig kjent for å tilby spillpakker som både er snille med budsjettet og samvittigheten, da en del av inntekten går til veldedighet. Det holder de fortsatt på med, men populariteten er ikke like stor lenger ettersom konkurransen innen spillkoder har steget.

Likevel synes vi at deres nyeste spillpakke fortjener litt omtale, for det er snakk om et usedvanlig godt tilbud i disse økonomiske krisetider - særlig for de som har små gamere i husstanden.

LEGO at the Movies Game Bundle byr på ni av de populære LEGO-spillene fra Travellers Tales, som alle kan spilles på Steam. For kun €1 kan du få adgang til LEGO Marvel Super Heroes og The LEGO Movie Videogame, men du får €9.45 får pakken med hele ni spill.

Den kan kjøpes frem til 29. juli.