Twitterkontoer som "Can You Pet the Dog?" og internettforum verden over gjør det klart at dyr kan gjøre et stort inntrykk på folk i spillform også, så denne annonseringen legger nok en demper på dagen for mange.

Jason Barnes, Rockstar-animatør og hundens eier, forteller at Einstein, hunden som spilte Cain i Red Dead Redemption 2, er død.

"Einstein var virkelig enestående. Fra det øyeblikket vi møttes, knyttet vi et dypt bånd, og det var tydelig at vi skulle oppleve utallige eventyr sammen", står det i hyllesten på Instagram.

Voff voff, Einstein.