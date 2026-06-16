Hundrevis av katter reddet fra slakterier i Vietnam

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Vietnamesiske myndigheter har reddet hundrevis av katter i forbindelse med en razzia mot et nettverk som mistenkes for å ha stjålet dem og deretter solgt dyrene videre til slakterier. Ifølge opplysninger fra politiet ble ni personer pågrepet i forbindelse med aksjonen.

Totalt ble rundt 400 katter reddet under aksjonen, og rundt 40 av disse har allerede blitt gjenforent med sine glade eiere. Det er ikke overraskende at saken har vakt svært sterke reaksjoner, ikke bare i Vietnam, men også internasjonalt, der man nå stiller spørsmål ved handelen med hunde- og kattekjøtt, som lenge har vært et kontroversielt tema.

Politiet fortsetter nå etterforskningen, og dyrevernorganisasjoner håper at aksjonen vil føre til strengere tiltak mot ulovlig handel med kjæledyr.