Hunt: Showdown feirer fire år med salg og Twitch Drops

Crytek meddeler i en pressemelding at de ikke har glemt fireårsjubileet til Hunt: Showdown. Dette feires nemlig på flere måter. Først og fremst starter et nytt Twitch Drops-event den 23. januar (altså i dag) klokken 16 som pågår til og med 1. mars klokken 16. Dette eventet er åpent for alle og alt du trenger å gjøre er å følge Hunt via deltakende Twitch-kanaler, hvoretter du kan få mange ekstra belønninger, inkludert en ny Legendary Hunter, "Steel Eyed", og Legendary-våpen.

Her er tidsskjemaet for Twitch Drops:

Drop 23. februar

• Drop #1: Se i 90 minutter og få Martiny-Henry IC1 Riposte "Bingham Brash".

Drop 24. februar

• Drop #2: Se i 90 minutter og få Schofield-revolvern "Ten Paces".

Drop 25. februar

• Drop #3: Se i 90 minutter og få Springfield 1866 "Old Tusk".

Drop 26. februar - 1. mars

• Drop #4: Se i 120 minutter (2 timer) mellom 26. og 1. mars for å få Hunting Bow "Sinners Sinew".

Drop 27. februar - 1. mars

• Drop #5: Etter å ha låst opp Drop #4 OG sett i 180 min (3 timer) kan du låse opp Legendary Hunter Louisiana Outlaw Steel Eyed.

Som om alt dette ikke var nok kan vi også glede oss over et jubileumssalg på Steam. Anniversary Edition er 63% rabattert, Collector's Edition er 41% rabattert og Gold Edition er 35% rabattert.

Teamet delte også litt interessant statistikk fra spillet, for eksempel at 1595 personer har blitt drept av dører og at 276 har blitt drept av hester.

Hunt: Showdowns senior producer Fatih Özbayram forklarer hva han anser som suksessoppskriften:

"We're constantly looking to keep the game fresh with updated content and events - over the past year we've added a new map and new boss, and held events including Light the Shadow and As the Crow Flies - and we can't do that without our amazing and welcoming community. By putting players first and listening to what they want from Hunt, we're able to create a gaming experience that is truly special."