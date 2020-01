Hunt: Showdown kommer til PS4 i februar og får cross-play

I forrige sommer fikk vi vite at planen var å bringe Hunt: Showdown til PlayStation 4 i løpet av høsten, men Crysis-skaperne i Crytek bestemte seg etter hvert for å utsette den utgaven for å finpusse både den og utgavene som allerede finnes på PC og Xbox One. Nå skal finpusset være ferdig, så neste måned får PS4-spillere dra på monsterjakt også.

PlayStation 4-utgaven av Hunt: Showdown vil lanseres den 18. februar. annonseringen bringer også godt nytt for spillet på alle plattformer. For eksempel nærmer oppdatering 1.2 seg, og denne vil blant annet fordele seks spillere tilfeldig mellom lagene, en mer avansert opplæringsdel, nye Legendary Hunters og nye våpen og utstyr. Etter hvert skal det også komme cross-play mellom PS4 og Xbox One, en solo-modus, nye kart og mer, så forhåpentligvis fortsetter bare spillets suksess.