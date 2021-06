Hunt the Night får mørk og blodig trailer

Det pikselerte spillet fra Moonlight Games ser litt ut som en blanding mellom Bloodborne og Castlevania på en Super Nintendo. Det byr på lekkert design og ser ut til å være et eksplosivt actionspill. På utviklerens hjemmeside kan vi lese følgende:

"Hunt the Night is a retro-style action-adventure game that combines a fast and skilled gameplay with dark fantasy lore."

I tillegg til en mørk verden basert på diverse folkeeventyr kan du også tilpasse din egen karakter, løse gåter og møte bosser med forskjellige svakheter og styrker. Musikken tilpasser seg også hvordan du spiller. Det har ikke fått noen lanseringsdato ennå, men vi oppdaterer deg når det skjer. Inntil da kan du se den seneste traileren for spillet nedenfor.