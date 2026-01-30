Huntdown: Overtime tilbyr 80-tallsinspirert sci-fi og VHS-action

Vi var helt vilde med Huntdown, utviklet av det svenske studioet Easy Trigger Games, da det ble utgitt i 2020 og ga det vår høyeste poengsum. Med dette i bakhodet er det kanskje ikke overraskende at det ble jubel her i redaksjonen da det kom frem at det skulle få en oppfølger.

Eller ... teknisk sett er det mer en prolog, ettersom Huntdown: Overtime faktisk finner sted før originalen - men alle som er bekymret for at dette betyr mindre 80-tallsinspirert sci-fi og VHS-estetikk kan slutte å gjøre det med en gang. Pressemeldingen beskriver det eksplisitt som "inspirert av 80-tallets actionfilmklassikere" og sier at det ble skapt "med håndlaget pikselkunst og VHS-æra kaos."

Tommy Gustafsson, art director hos Easy Trigger Games, hadde dette å si om det kommende actioneventyret :

"Overtime er et veldig annerledes spill enn det originale Huntdown. Vi har prøvd å fange det nådeløse, fremadstormende skytespillet fra klassiske actionfilmer og moderne filmer som John Wick. Så har vi lagt til et massivt arsenal, kybernetiske oppgraderinger som endrer spillestilen din, og pakket det hele inn i en roguelite-loop. Resultatet er noe vi håper fanger den tøffe ånden fra 80-tallets filmer, samtidig som det gir deg en grunn til å fortsette å jakte, løp etter løp."

Når det gjelder gameplay, ser det fortsatt ut til å ha mye til felles med originalen - og det er vi selvfølgelig veldig takknemlige for. Vi vil igjen innta rollen som John Sawyer, men her er han fortsatt dusørjeger og har ennå ikke gjennomgått den brutale forvandlingen som gjør ham til den kybernetiske drapsmaskinen vi lærte å elske i det første spillet.

Huntdown: Overtime vil bli utgitt via tidlig tilgang på Steam senere i år, men vi vet ikke datoen ennå. Sjekk ut den fantastiske traileren og et par skjermbilder nedenfor.