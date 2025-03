Hunter Schafer svarer på fansenes casting av henne som Mystique

Med den forventede ankomsten av X-Men i MCU kommer en runde med spennende mulige rollebesetninger. Hvem skal spille Professor X? Cyclops? Storm? Og selvfølgelig Mystique. Vi har kanskje allerede et svar på den siste mutanten. I hvert fall hvis fan-castinger kan bli til virkelighet nok en gang.

I en samtale med Entertainment Tonight svarte skuespiller Hunter Schafer på fansenes casting av henne som Mystique, og så ut til å være klar for å spille formskifteren. "Jeg så det! Faren min sendte meg en melding om det," sa Schafer, og bekreftet at hun hadde sett ryktene på nettet om at hun skulle spille rollen. "Det hadde vært kult! Disse fanrollene dukker opp av og til, og det er alltid veldig søtt. Alltid for karakterer jeg virkelig liker."

Nylige rapporter peker på at X-Men får sin MCU-filmdebut tidligere enn vi hadde forventet, så kanskje folkene hos Marvel er ivrige etter å få Schafer på telefonen. Inntil da forblir dette veldig mye i riket av fan-castings og spekulasjoner, og vi må vente og se om Hunter Schafer som Mystique blir en realitet.