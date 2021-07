Hunter's Arena: Legends blir PlayStation Plus-spill i august

Det er ikke akkurat mangel på battle royale-spill der ute, men relativt få av dem er noe annet enn skytespill. Kanskje er det derfor Early Access-utgaven av Hunter's Arena: Legends ikke har gjort det så verst den siste tiden, og vi trenger ikke å vente for å se hvordan "sluttresultatet" er heller.

Hunter's Arena: Legends dukket opp i kveldens State of Play-sending, og traileren oppsummerte ikke bare konseptet for de av dere som ikke har hørt om spillet før. Vi får også vite at dette blir ett av de "gratis" PlayStation Plus-spillene når det lanseres for fullt på PC, PS4 og PS5 den 3. august.