Hurtiglad alt overalt på én gang med Ankers Prime powerbank

Som en del av vår langvarige og kontinuerlige videoserie Quick Look har vi nå lagt hendene på Ankers Prime powerbank. Dette er en smart teknologi som kan brukes til en rekke formål, ettersom den tilbyr bred tilkoblingsmulighet, hurtiglading og alt i en kompakt størrelse.

Mer spesifikt får vi vite at enheten bruker en ladehastighet på 250 W for å levere hurtiglading som til og med fungerer på 140 W ved toveis lading. Den bruker GaNPrime-teknologi for å sikre effektivitet og pålitelighet, er rundt 51 % mindre enn en MacBook-lader, og har flere USB-C-porter slik at du kan lade flere enheter samtidig.

Hvis du vil lære mer om Anker Prime powerbank, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om den.