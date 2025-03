Huset i Fata Morgana skal filmatiseres som live-action

Det er svært vanlig at dataspill blir filmatisert eller filmatisert i disse dager, men det neste spillet som får live-action-behandling, vil kanskje overraske deg. I et Steam-blogginnlegg har utvikleren Novect kunngjort at tittelen The House in Fata Morgana får en live-action-filmatisering, som blir produsert i USA.

Den visuelle romanen er et populært og godt mottatt spill som ble lansert for over ti år siden i Japan, før det fikk en vestlig utgivelse noen år senere. Handlingen utspiller seg i et gammelt herskapshus og følger en kvinne som har arvet huset, og som nå må konfronteres med de ulike tragediene som har rammet menneskene som har hatt huset som sitt hjem i tidligere tider. Det er en generasjonsfortelling som tar spillerne med inn i historier som utspiller seg på 1600-tallet, 17000-tallet, 1800-tallet og 1900-tallet, og i hver av disse historiene må man ta valg som avgjør hvordan ting utspiller seg.

Når vi snakker om tilpasningen, er ingenting ytterligere kunngjort eller bekreftet ennå. Utvikleren bemerker at den søker etter et filmskapende mannskap, inkludert en regissør, produsent og / eller showrunner for å styre prosjektet, noe som betyr at det kan ta lang tid før det blir en realitet. Du kan imidlertid sende inn din interesse for en av disse rollene, selv om fangsten er at de bare vil ha personer med erfaring og kreditter til navnet deres for øyeblikket.

