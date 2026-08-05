Husker du oppstartssekvensen til Xbox? Nå vet vi endelig hvordan den faktisk fungerte

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Husker du da du startet opp din originale Xbox tidlig på 2000-tallet og ble møtt av et grønt, futuristisk lys mens en lava-lampe-lignende kule dannet seg til lyden av knitrende elektrisitet? Ganske imponerende, og ofte ansett som en av de beste oppstartssekvensene i konsollverdenen.

Men... tilsynelatende visste vi ikke alt om den. En bruker ved navn Boundary Break har oppdaget noe bemerkelsesverdig. Sekvensen er faktisk ikke forhåndsrendert, men genereres i stedet av Xbox-en din i sanntid, komplett med lyseffekter og alt.

Som du kanskje kan forestille deg, har mange blitt virkelig overrasket over dette, og i skrivende stund har videoen blitt sett av 1,2 millioner mennesker. Mange kommenterer at de «nettopp har fått se den fjerde dimensjonen», mens en annen sier at det «føles som å få vite at tannfeen ikke finnes», og en tredje kaller det «helt klart en av de kuleste hemmelighetene utenfor banen jeg noensinne har sett».

Du kan se videoen fra Boundary Break i X-innlegget nedenfor.