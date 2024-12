Hva er det neste for Gi-hun i Squid Game sesong 3?

HQ

Spoilervarsel: Denne artikkelen inneholder spoilere fra Squid Game sesong 2.

I et nylig intervju med Variety åpnet Squid Game-skaperen Hwang Dong-hyuk opp om seriens fremtid, spesielt hva som skjer med Gi-hun (Lee Jung-jae) etter de ødeleggende hendelsene i sesong 2. Etter det brutale dødsfallet til bestevennen Jung-bae (Lee Seo-hwan), ertet Hwang med at sesong 3 vil finne Gi-hun på et mørkt sted, der han må ta et oppgjør med skyldfølelsen og nederlaget som har preget hans reise. Når han står overfor et kritisk veiskille, vil fansen lure på om Gi-hun vil fortsette med oppdraget sitt eller forlate det helt.

Hwang holdt mange detaljer hemmelig, men avslørte at sesong 3 av Squid Game forventes å ha premiere sommeren eller høsten 2025. Den emosjonelle innsatsen vil være høyere enn noensinne, ettersom Gi-huns vei blir stadig mer usikker. En mystisk scene midt i ettersnakk fra sesong 2 har bare bidratt til spekulasjonene om hva som ligger foran oss. Med Gi-huns skjebne på spill, vil han overvinne sine tap eller bli fortært av spillet?

Er du klar til å se hvordan Gi-huns historie utfolder seg i Squid Game sesong 3?