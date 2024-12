Hva er FIFA Club World Cup og hvorfor er det kontroversielt: det nye formatet, forklart

HQ

FIFA Club World Cup, en turnering som ble opprettet i 2000, kommer tilbake neste sommer med et helt nytt format, et format som har skapt en del kontroverser ettersom det forlenger fotballkalenderen for noen lag til midten av juli 2025, noe som gir dem bare én måneds hvile og setter spillernes helse i fare.

Mellom 15. juni og 13. juli 2025 vil 32 lag fra hele verden spille i USA for å vinne et trofé som tradisjonelt bare har bestått av syv lag, de respektive vinnerne av AFC- (Asia), CAF- (Afrika), CONCACAF- (Nord-Amerika), CONMEBOL- (Latin-Amerika), OFC- (Oseania) og UEFA- (Europa) cupene, pluss en annen klubb fra vertslandet, der UEFA- og CONMEBOL-lagene går direkte til semifinalene.

Så i stedet for å være en årlig turnering i kortformat som ikke skapte særlig interesse, vil FIFA Club World Cup bli en turnering som arrangeres hvert fjerde år, i samme stil som FIFA World Cup, der klubbene kvalifiserer seg ved å vinne de foregående kontinentale cupene (som Champions League eller Libertadores), samt deres rangering på de respektive kontinentale konferansene.

I praksis vil det ligne på FIFA World Cup, med en runde, kvartfinaler, semifinaler og en stor finale, på de samme datoene midt på sommeren som vi er vant til å se nasjonene kjempe om den mest prestisjefylte fotballcupen i verden. Selv om det gjenstår å se om dette nye trofeet vil samle for mye interesse...

UEFAs kvalifiserte lag til FIFA Club World Cup 2025



Chelsea (ENG) - UEFA Champions League 2020/21



Real Madrid (ESP) - 2021/22 og 2023/24 UEFA Champions League



Manchester City (ENG) - 2022/23 UEFA Champions League



Bayern München (GER) - UEFAs rangeringsløp



Paris Saint-Germain (FRA) - UEFAs rankingliste



Inter Milan (ITA) - UEFAs rangeringsløp



Porto (POR) - UEFAs rangeringsliste



Benfica (POR) - UEFAs rangeringsliste



Borussia Dortmund (GER) - UEFAs rankingliste



Juventus (ITA) - UEFAs rangeringsrekkefølge



Atletico Madrid (ESP) - UEFAs rankingliste



FC Salzburg (AUT) - UEFAs rankingliste



Dette er de 12 europeiske lagene som skal delta i det første FIFA Club World Cup i det nye formatet. Til tross for at formatet endres radikalt og til og med et nytt trofé, vil turneringen videreføre de tidligere årlige utgavene. Manchester City er den nåværende tittelinnehaveren og Real Madrid er den med flest seire, fem.

I ettermiddag, torsdag 5. desember, offentliggjøres de åtte gruppene for gruppespillet direkte kl. 19.00. I går kunngjorde FIFA en rekordstor sum for å gi DAZN de verdensomspennende rettighetene til turneringen...

FIFA Club World Cup og FIFA Intercontinental Cup er ikke det samme

Og la oss ikke glemme at FIFA også arrangerer Intercontinental Cup, som er noe helt annet, og mer beslektet med det FIFA Club World Cup pleide å være - og i noen år var de teknisk sett det samme -.

Den nyopprettede Intercontinental Cup arrangeres hvert år, og her møtes vinnerne av de seks FIFA-konferansene året før, selv om den europeiske vinneren går rett til finalen. Årets finale og semifinale, som er den første utgaven, finner sted denne måneden, og Real Madrid spiller mot enten Botafugo, Pachuca eller Al Ahly den 18. desember.