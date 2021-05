Scarlet Nexus heter det seneste actionrollespillet fra Bandai Namco, som lanseres den 25. juni. For alle som er ekstra ivrige er det allerede en demo tilgjengelig på både Xbox- og PlayStation-konsollene (som gir deg en spesiell gjenstand i det fulle spillet!).

For de som ikke vet hva spillet handler om svarer vi på spørsmålet "Hva er Scarlet Nexus?" i videoen nedenfor.

