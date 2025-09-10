Hva Kylian Mbappé synes om det nåværende franske landslaget: "Ikke det sterkeste, men..."

HQ

Kylian Mbappé er den siste hovedpersonen på forsiden av magasinet L'Equipe, med et langt intervju med den franske spilleren som senest scoret to ganger i de to siste kampene for Frankrike i VM-kvalifiseringen, og som dermed har lagt bak seg fjorårets kontroverser, da han ble utelatt fra Deschamps' liste etter kritikk for manglende kompromissvilje.

Ett år senere har situasjonen endret seg, og Mbappé har gjenvunnet tilliten fra de franske fansen, samtidig som han har befestet seg som Real Madrids toppscorer. Faktisk har Mbappé nå scoret 52 kamper for Frankrike, og har dermed passert Thierry Henry som den nest beste målscoreren noensinne i Frankrikes historie, og bare fem bak Olivier Giroud (57).

Mbappé fikk sitt store gjennombrudd da han vant VM i 2018. Fire år senere scoret han hattrick i finalen, som den første spilleren til å gjøre det, men de tapte til slutt for Argentina etter straffesparkkonkurranse.

Vil de vinne VM igjen neste år? Mbappé mener det er stor forskjell på laget som vant i 2018 og var i finalen i 2022 og det nåværende laget, og mener det ikke er det sterkeste, men det laget som har størst potensial.

"Det er det mest talentfulle laget, ja. Det sterkeste, ikke ennå. Det med størst potensial, ja. Det er uendelig. I alle posisjoner spiller de som startere for de beste klubbene i verden", sier Mbappé.

"Men som lag er vi fortsatt ikke sterkere enn laget som vant VM i 2018 eller det som nådde finalen i 2022. Har dette laget potensial til å bli best? 100%. Kommer det til å bli det? Det kommer an på oss. Vi må være ambisiøse med spillere av denne kvaliteten."