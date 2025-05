Hva må skje for at Inter Milan skal vinne Serie A på fredag?

HQ

Inter Milan vant en heroisk semifinale mot FC Barcelona og nådde Champions League-finalen for første gang siden 2023, og 15 år etter at de vant sin siste europacup. Den innsatsen gikk imidlertid ut over den hjemlige sesongen, og de ga fra seg førsteplassen i Serie A med en serie på to tap som gjorde det mulig for Napoli å gå forbi dem.

Nå, med bare én kampdag igjen, leder Napoli med 79 poeng, mens Inter ligger på andreplass med 78 poeng. Atalanta var lenge med i racet, men med 74 poeng gikk de glipp av alle muligheter.

Napoli møter Cagliari (14. plass på tabellen) hjemme, og Inter møter Como borte. Como 1907, som trenes av Cesc Fábregas, ligger på 10. plass, men til tross for at de ikke har noe på spill, er de det laget som har avsluttet sesongen i best form, med en serie på seks strake seire og én uavgjort, noe som er spesielt bemerkelsesverdig ettersom de lå i andredivisjon i fjor.

Hva må skje for at Inter eller Napoli skal vinne Serie A?

Inter har naturligvis ikke råd til å tape. Hvis begge taper eller spiller uavgjort, vil Napoli vinne. Og hvis begge vinner, vil Napoli vinne ligaen: Inter må vinne og håpe at Napoli taper poeng.

Det er noen måter det kan skje på: Hvis Napoli taper og Inter vinner eller til og med spiller uavgjort, vil de stå likt med 79 poeng, men Inter vil vinne ettersom de har et bedre målsnitt: 42 mot 30. Den eneste andre måten det kan skje på er hvis Napoli spiller uavgjort, men Inter vinner.

Kort sagt, Inter er ikke avhengig av seg selv: de trenger at Napoli taper og deretter spiller uavgjort eller vinner, eller at Napoli spiller uavgjort og deretter vinner. Begge kampene spilles samtidig: Fredag 23. mai kl. 19:45 BST, 20:45 CEST.