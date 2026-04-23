Hva med å ha fulle samtaler med Google Gemini?

Google har oppgradert Gemini for Home -tjenesten med noe som kalles "fortsatte samtaler", som rapportert av Engadget.

Denne funksjonen gjør det mulig for brukeren å ha en naturlig diskusjon med Gemini-plattformen uten å innlede hver oppfølgingsforespørsel med "Hey Google"-prompten. Mikrofonen forblir aktiv på en smartenhet i noen sekunder etter at Geminis AI-assistent har gitt sitt svar. I løpet av dette tidsvinduet vil lysene på maskinvaren pulsere eller gløde, noe som indikerer at du kan fortsette å chatte normalt med chatboten uten å trenge et vekkeord. Så hvis alt fungerer som det skal, er AI-fremtiden som i filmene virkelig her.

Denne funksjonen kommer ut for alle Gemini for Home stemmeassistentspråk og i alle støttede regioner. Men du må aktivere den manuelt. Gå til Google Home-appen din via innstillingsmenyen under "Gemini for Home stemmeassistent".

Google har forberedt Gemini for Home som en erstatning for Google Assistant -plattformen siden i fjor høst.

