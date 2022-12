Hva med en sexy cosplay-kalender for det nye året, samtidig som du støtter Ukraina?

HQ

Det var 24. februar 2022, da verden forandret seg. Russland startet en fullskala invasjon av Ukraina, og planen var å ødelegge alle spor etter en uavhengig nasjon. Dette har de mislyktes med. Ukraina slo tilbake, Vesten ga dem sin støtte, og gjør det fortsatt.

Nå har en rekke ukrainske cosplayere krøpet ut av bomberommene for å posere i en sexy kalender for 2023. Tanken er selvfølgelig å bruke midlene til å hjelpe landet som fortsatt er i krig.

Prisen er $30 (om lag 300 kroner), og du kan legge inn bestillingen din på Fenix Fatalyst.

"Ukrainian cosplayers gathered together to support our country in these dark times! Please meet the new cosplay calendar, which is 100% a charity project! The calendar has an A2 size, vertical framing, printed with glossy paper. The calendar includes 12 pics of Ukrainian cosplayers plus bonus materials! All profits are coming for support of the car which will be used for help in frontline regions."