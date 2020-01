Hva skal vi skrive om eller fokusere mer på?

Et nytt år betyr visst nye muligheter, så da tenker jeg dette er det perfekte tidspunktet å ha en ny, dyp dialog med dere på. Jeg har nemlig fortsatt et meget sterkt ønske om å gjøre Gamereactor bedre, noe jeg mener bare kan gjøres med deres hjelp. La meg derfor dele mine tanker om ulike temaer.

Nyheter

Nyhetssaker er selvsagt uten tvil det vi har mest av i løpet av et år, så det er ganske viktig å treffe blink med disse. Flere av dere har delt bekymringer om at vi skriver om filmer og tv-serier, noe jeg til en viss grad kan forstå når man heter GAMEreactor. Samtidig blir spill en stadig større del av annen popkultur med filmer, serier og hva det måtte være basert på spillverdener. På toppen av det hele viser lesertallene våre at nyheter om filmer og serier ofte er noen av de mest leste med klar margin. Se bare på månedens mest leste i desember hvor sju av de femten mest leste sakene handlet om filmer eller serier. Siden jobben til Silje og meg lever på lesertall sier det seg selv at vi derfor skriver mer om slikt i disse dager. På toppen av det hele viser jo dette at et stort antall altså vil lese om slikt. Derfor vil jeg vi skal finne en god løsning for alle parter, så jeg håper å få deres mening om saken. Hvor mye synes du vi skal skrive om filmer og serier? Hvor mange nyheter bør vi ha hver dag før det blir rotete? Hvilke typer nyheter om disse temaene ønsker dere å høre mest om? Trailere, skuespillerannonseringer, rykter eller hva?

Rykter

Når vi uansett er inne på rykter kommer vi til et tema jeg ofte krangler med kollegaer om. For personlig har jeg den filosofien at jeg ikke skriver om rykter som har ganske svake kilder, virker ekstremt lite troverdige eller jeg vet er falske med mindre jeg poengterer det klart og tydelig i teksten eller bare er nysgjerrig på hvordan dere ville reagert om de stemte. Dette har flere ganger ført til at jeg ikke skrev om saker som i ettertid har gitt oss 30-40 ganger så mange lesere som andre saker når Silje har skrevet om dem. Ta for eksempel ryktet om at GTA VI kommer i 2021. En av ekstremt få kilder til dette var en svenske som ikke akkurat har verdens mest plettfrie CV, noe som var en av flere grunner til at jeg ikke dekket det i julen. En annen var at 2021 visstnok er den interne datoen. Med å spå noe såpass langt frem i tid, samt si at dette foreløpig bare er den interne planen, frykter jeg at slike ting vil gi dere falske forhåpninger eller verre: at jungeltelegrafen går så langt at folk etter hvert sier det er fakta og at vi i Gamereactor sa det.

Personlig har jeg foreløpig forsøkt å være et slags filter for hva som er sant eller troverdig, men som den danske sjefsredaktøren stadig poengterer til meg taper vi lesertall på slikt siden folk selvsagt vil høre om meget etterlengtede spill, sladder, kontroverser og nyheter om de kommende konsollene. Problemet er bare at jeg ikke har likt tanken på å dele rykter jeg ikke har hørt om fra egne kilder, vet er falske eller som er mindre troverdige enn Pamela Andersons bryster siden jeg tror slike ting blant annet vil kunne forvirre Ola og Kari Nordmann som ikke følger videospillbransjen så tett som kjernen. Da kan det fort bli rot om for eksempel GTA VI ikke kommer i 2021, PlayStation 5 ikke koster 6000 kroner, Xbox Series X ikke er overlegent sterkere enn PS5 eller hva det måtte være. Spoiler for de to sistnevnte; folk som hevdet de visste dette for flere måneder siden er løgnere ute etter oppmerksomhet, for konsollskaperne selv vet ikke engang med sikkerhet prisen eller de spesifikke ytelsene til konsollene sine enda, så da ville jeg bare skrevet om slikt for å høre hva dere ville syntes om de var sanne. Men igjen; har dere andre tanker om dette vil jeg høre det slikt at jeg forstår hvor rar jeg er.

Anmeldelser og sniktitter

Det har alltid vært viktig å få mest og best mulig for pengene sine, så anmeldelser er ofte noen av de mest leste sakene våre. Derfor er det greit å vite hvordan vi kan gjøre disse bedre. Hva synes du om oppbyggingen av anmeldelsene? Hvor lange eller korte bør de generelt være? Bør vi ha flere eller færre bilder og videoer i dem? Savner du noe informasjon i anmeldelsene? Liker du hardware-anmeldelser? Skal vi prøve å teste flere headset, kontrollere og lignende?

Interessant nok får ofte sniktitter langt færre lesere enn anmeldelser. Hva tror du grunnen er til dette? Er det liksom ikke noe poeng i å lese om spillene før anmeldelsen? Har det noe med strukturen i previewene våre å gjøre? Enkelt og greit: hva kan vi gjøre for å gjøre dem mer interessante?

Podcaster, streaming eller lignende?

Til slutt vil jeg bare spørre om det er interesse for noe annet innhold vi ikke har mye av for øyeblikket. Vil dere gjerne ha flere intervjuer? Skal vi starte opp en ukentlig podcast med den norske redaksjonen slik at vi blir bedre kjent og dere får ukens viktigste saker inn i ørene? Undertegnede brukte å streame før, men siden jeg bare har tilgang til utstyr som takler 720p ga jeg til slutt opp siden det ikke er av kvaliteten jeg ønsker dere skal få. Om sjefene støtte meg med bedre utstyr må de eventuelt vite om det er høy interesse eller om det bare er å droppe slikt. Siden dere allerede har lest en del skal jeg gjøre dette kortere med å bare spørre: er det noe dere savner på Gamereactor?

Jeg håper dere er villige til å dele tankene deres i kommentarfeltet slik at Gamereactor blir den nettsiden dere ønsker å være på.