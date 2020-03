Hva skjedde mellom God of War 3 og God of War?

Etter å ha fulgte serien i femten år er ikke jeg den eneste som har lurt på hvordan Kratos gikk fra de mildt sagt dystre omstendighetene i God of War III til å ha fått seg en ny familie og mer i 2018s God of War. Heldigvis virker det som om jeg skal få svar i sommer.

Dark Horse Comics har nemlig bestemt seg for å gi oss en ny God of War-tegneserie kalt God of War: Fallen God. Denne vil, i motsetning til den første samlingen fra selskapet, vil ikke bare ta for seg hva som skjedde kort tid før starten på God of War til PS4, men et lengre tidsrom mellom treeren og det norrøne eventyret. Her er en kort beskrivelse:

"God of War: Fallen God følger Kratos etter å ha overvunnet Zevs og stoppet Athena. Med troen på at han endelig er fri fra slaveriet setter han seil mot ørkenen i et forsøk på å distansere seg fra sitt hjem og sin skam for så å bare finne at raseriet og skyldfølelsen følger like bak. Kratos raser mot den ene fienden som har vist seg å være uovervinnelig - han selv. Men en krig mot seg selv er uvinnelig, og inviterer bare galskap."

Det vil atter en gang være Chris Roberson som står for historien og Tony Parker som har tegnet, mens Dan Jackson skal fargelegge, John Roshell tar seg av skriften og Dave Rapoza finpusser det gule omslaget du kan se under. Om alt går som planlagt vil resultatet komme til hjem verden over den 24. juni, og du kan være sikker på at undertegnede vil få fingrene i en utgave.