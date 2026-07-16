Hva skjedde mellom Jude Bellingham og Valentín Barco: Risikerer han bot for voldelig oppførsel?

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Jude Bellingham var frustrert etter at England tapte 2-1 mot Argentina, og på vei av banen slo han den argentinske spilleren Valentín Barco i bakhodet. Dette utløste en diskusjon mellom engelske og argentinske spillere, en krangel som ikke eskalerte da Bellingham raskt gikk sin vei.

Kameraene viste tydelig at Bellingham slo Barco, og mange lurte på hva som fikk Real Madrid-spilleren til å oppføre seg slik mot en spiller som ikke engang hadde vært på banen (Barco, 21, som spiller for Strasbourg og forventes å gå til Chelsea neste sesong, var en ubrukt innbytter).

Andre videoer, filmet av fans på banen, viser hvordan Barco løp inn på banen fra benken etter Enzo Fernández' utligningsmål, og løp rett mot de engelske spillerne (mens alle de andre argentinske spillerne feiret sammen) for å provosere motstanderne.

Jude Bellingham kan nå risikere en bot for voldelig oppførsel, og vil dermed gå glipp av kampen om tredjeplassen mellom Frankrike og England lørdag kl. 22:00 BST, 23:00 CEST, selv om det ifølge BBC er usannsynlig at FIFA vil gjøre det, og anser Bellinghams handling som «barnslig» snarere enn voldelig, gitt at kraften i slaget var ubetydelig.