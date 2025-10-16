Hvem blir igjen og hvem forlater Formel 1 i 2026? Alle bekreftede førere så langt

HQ

Med gårsdagens kunngjøring om at George Russell og Kimi Antonelli blir værende hos Merecedes som deres to Formel 1-førere for 2026-sesongen, har nesten alle teamene bekreftet sine føreroppstillinger for neste år. 22 førere (Cadillac blir med, med veteranene Sergio Pérez og Valtteri Bottas tilbake til motorsporten).

Av disse 22 er det bare fire førerseter som gjenstår å fylle: de to fra Racing Bulls og de sekundære setene for Red Bull og Alpine.

Liam Lawson, opprinnelig Red Bulls andrefører ved siden av Verstappen, ble droppet til Racing Bulls og erstattet av Yuki Tsunoda, men ingen av dem har prestert som forventet, og det er uvisst om de blir værende, og heller ikke hva som vil skje med Isack Hadjar fra Racing Bulls. Det gjenstår også å se om Franco Colapinto får fornyet kontrakt med Alpine.

Resten av lagene forblir de samme, uten endringer i oppstillingene:

Formel 1-stallen for 2026

Red Bull



Max Verstappen



Bekreftes senere



Ferrari



Charles Leclerc



Lewis Hamilton



Mercedes



George Russell



Kimi Antonelli



McLaren



Lando Norris



Oscar Piastri



Aston Martin



Fernando Alonso



Lance Stroll



Alpine



Pierre Gasly



Bekreftes senere



Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz

Racing Bulls



Bekreftes ikke



Bekreftes ikke



Sauber (snart under navnet Audi)



Nico Hülkenberg



Gabriel Bortoleto



Haas



Oliver Bearman



Esteban Ocon



Cadillac