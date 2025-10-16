Hvem blir igjen og hvem forlater Formel 1 i 2026? Alle bekreftede førere så langt
Bare fire seter gjenstår å bli annonsert i en line-up med svært få endringer sammenlignet med i fjor.
Med gårsdagens kunngjøring om at George Russell og Kimi Antonelli blir værende hos Merecedes som deres to Formel 1-førere for 2026-sesongen, har nesten alle teamene bekreftet sine føreroppstillinger for neste år. 22 førere (Cadillac blir med, med veteranene Sergio Pérez og Valtteri Bottas tilbake til motorsporten).
Av disse 22 er det bare fire førerseter som gjenstår å fylle: de to fra Racing Bulls og de sekundære setene for Red Bull og Alpine.
Liam Lawson, opprinnelig Red Bulls andrefører ved siden av Verstappen, ble droppet til Racing Bulls og erstattet av Yuki Tsunoda, men ingen av dem har prestert som forventet, og det er uvisst om de blir værende, og heller ikke hva som vil skje med Isack Hadjar fra Racing Bulls. Det gjenstår også å se om Franco Colapinto får fornyet kontrakt med Alpine.
Resten av lagene forblir de samme, uten endringer i oppstillingene:
Formel 1-stallen for 2026
Red Bull
- Max Verstappen
- Bekreftes senere
Ferrari
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
Mercedes
- George Russell
- Kimi Antonelli
McLaren
- Lando Norris
- Oscar Piastri
Aston Martin
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
Alpine
- Pierre Gasly
- Bekreftes senere
Williams
Alexander Albon
Carlos Sainz
Racing Bulls
- Bekreftes ikke
- Bekreftes ikke
Sauber (snart under navnet Audi)
- Nico Hülkenberg
- Gabriel Bortoleto
Haas
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
Cadillac
- Valtteri Bottas
- Sergio Pérez