Hvem er Aday Mara, den første spanjolen som vant NCAA college basketball-ligaen

NCAA, den øverste collegeligaen i basketball i USA og Canada, endte med at Michigan Wolverines slo Connecticut Huskies 69-63. Michigan vant NCAA for andre gang noensinne etter 1989, og slo dermed Huskies, et av de mest suksessrike lagene i ligaen, med seks titler mellom 1999 og 2024.

Og Michigan Wolverines hadde en usannsynlig stjerne, 21 år gamle Aday Mara, som ble den første spanjolen til å konkurrere i NCAA, og naturligvis den første til å vinne det. Mara scoret 8 poeng i finalen og ble kåret til en av turneringens fem beste spillere, sammen med to lagkamerater (Elliot Cadeau og Morez Johnson Jr.) og to fra Huskies (Tarris Reed Jr. og Alex Karabab). I semifinalen mot Arizona scoret Mara karrierens høyeste poengsum med 26 poeng på 11 av 16 skudd.

Mara ble født i Zaragoza 7. april 2005, og er sønn av Angélica "Geli" Gómez, en profesjonell volleyballspiller fra det spanske landslaget. Mara spilte for sitt lokale lag, Zaragoza Basket, før han begynte på University of California i 2023. Etter to sesonger ble han overført til University of Michigan, der han ble mester i sin første sesong.

Internasjonalt har Mara spilt for Spania i FIBA Under-17 Basketball World Cup 2022 og FIBA U18 European Championship 2023: I begge turneringene tapte Spania finalen mot USA og Serbia, noe som ga ham to sølvmedaljer.