Hvem er de fire semifinalistene i årets siste ATP-turnering, og hvem er favoritt?

Alle semifinalistene i ATP Finals er klare og forbereder seg til kampene som starter i dag lørdag. De åtte beste tennisspillerne i verden akkurat nå deltar i denne turneringen, sesongens siste på ATP Tour.

Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz og Andréi Rubliov er eliminert, og fire gjenstår.

Alexander Zverev spiller mot Taylor Fritz kl. 14.30 norsk tid (13.30 norsk tid). Jannik Sinner spiller deretter mot Casper Ruud kl. 20.30 norsk tid.

Hvem er favorittene og når spilles finalen?

Den italienske tennisspilleren Jannik Sinner, som er nummer 1 i verden for øyeblikket med god margin, er favoritt til å løfte trofeet foran hjemmepublikummet, og han har nådd semifinalen uten å tape et eneste sett.

Hvis han vinner ATP Finals, vil han legge den til sine syv andre titler denne sesongen, inkludert to Grand Slam-titler (Australian Open og US Open). Først må han slå norske Ruud, som ikke har tatt et eneste sett av italieneren i deres to tidligere Head2Head-møter.

Den tyske tennisspilleren "Shasha" Zverev har også vunnet alle de tre foregående kampene i Torino, og vant nylig Paris Masters, og tok andreplassen etter Alcaraz på ATP-rankingen.

Oddsen tilsier en finale mellom Sinner og Zverev på søndag, der Sinner tar tittelen etter at han tapte den i fjor mot Novak Djokovic (som trakk seg på grunn av skade), men alt kan skje i Torino...