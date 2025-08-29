Hvem er Torstein Træen, den norske lederen av La Vuelta a España, 2,5 minutter foran Vingegaard?

HQ

Den 6. etappen av La Vuelta a España, den første virkelige fjellutfordringen, hadde to hovedpersoner. Den ene var Jay Vine, australieren for UAE Team Emirates XRG, som vant etappen etter å ha kommet seg løs fra feltet, med betydelig avstand til resten av rytterne fra utbryterne. Vine klarte å vinne sin tredje Vuelta-etappe ved å bestige La Comella i Andorra, hans favorittstigning i hele det lille landet i Pyreneene, der australieren bor.

Vine kom i mål 54 sekunder foran Torstein Træen fra Team Bahrain, som i stedet fikk æren av å ikle seg den røde ledertrøyen for første gang som leder i sammendraget i La Vuelta. Han er den tredje nordmannen som leder La Vuelta, etter Thor Hushovd (3 dager i 2006) og Odd Christian Eiking (7 dager i 2021).

På etappen angrep også de tre favorittene i rittet, Joao Almeida fra Emirates, Vingegaard fra Visma og Ciccone fra Lidl-Trek, sammen, men kom i mål langt bak, over fire minutter senere, noe som betyr at Træe leder med 2 minutter og 33 sekunder foran Vingegaard, Almeida og Ciccone (5.-7. plass).

Torstein Træen, 30 år gammel, har ennå ikke vunnet noen etappe i en Grand Tour, ettersom han kun har deltatt i tre før denne vueltaen: Tour de France 2023, hvor han ble nummer 95, Giro d'Italia 2024, hvor han ikke fullførte, og Vueltaen 2024, hvor han ble nummer 60.

Blant hans største resultater er en etappeseier i Tour de Suisse i 2024, syvendeplass i Vuelta a Burgos 2025 og vinner av fjellklassifiseringen i Tour of the Alps i 2022.