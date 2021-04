Hvem trenger vel biler eller fly i Biomutant?

Du ser på Annonser

En god del av Experiment 101 var med på å skape Just Cause, så de har en god del erfaring med å lage eksotiske omgivelser hvor det er mye å finne på. Derfor er det kanskje ikke så spesielt at den nye traileren fra Biomutant byr på flott og varierte omgivelser. Det er derimot mer interessant å se hvordan man kommer seg fra A til B i spillet.

For mens vi får se klipp fra både ruinlagte festninger, koselige landsbyer og snødekte fjell i Biomutant fremheves det også hvor mange ulike fremkostmidler vi kan bruke. Med både paraglidere, propellryggsekker, exoskjeletter, esel-lignende dyr, varmluftballonger, båter og en mekanisk hånd virker det som om dette blir et ganske særegent spill på noen områder.