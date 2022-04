Hver episode av Stranger Things 4 skal ha hatt et budsjett på over 30 millioner dollar

HQ

Det finnes ganske så store Hollywood-produksjoner som lages for rundt 30 millioner dollar, men Netflix-serien Stranger Things har blitt så stor at nettopp det er budsjettet for bare én episode.

Den kommende fjerde sesongen får premiere i slutten av mai, og her kommer dollartegnene nærmest til å eksplodere på skjermen foran deg. Det er The Wall Street Journal som rapporterer om det høye budsjettet for hver episode i den todelte fjerde sesongen. De sier dessuten at Netflix forsøker å balansere så de kan finansiere store serier som Stranger Things og The Witcher:

"Under-the-radar, relatively low-cost hits are necessary to balance out the costs for big-ticket programming such as the special-effects-filled show Stranger Things, whose new season has a per-episode cost of $30 million, according to people close to the show."

Det skal dog sies at den første sesongen av den kommende Ringenes herre-serien har et samlet produksjonsbudsjett på 465 millioner dollar, men dette er også den dyreste TV-serieproduksjonen noensinne...