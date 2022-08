Hvilke filmer og serier gleder du deg til i august?

HQ

De neste fire ukene blir ikke akkurat kjedelige for oss spillentusiaster, men jeg vil si at å slappe av med en film eller serier virker enda mer fristende.

Dette siden vi kan se frem til Brad Pitt som en slags mer humoristisk John Wick i Bullet Train, Netflix sin The Sandman-serie, Predator-forløperen Prey, miniserien I am Groot, tredje sesong av Locke & Key, Jordan Peele sin mystiske Nope, Marvel sin sitcom-aktige She-Hulk: Attorney At Law, andre sesong av The Cuphead Show og et par andre ting du kan se glimt av i videoen under. Hvilke filmer og/eller serier ser du mest frem til i august?