Hvilke spill gleder du deg til i desember?

HQ

Oktober og november er vanligvis stappfulle av storspill, så det er ikke rart at desember sjelden har mye interessant å by på. Heldigvis blir ikke dette tilfellet i år.

For med lanseringen av blant annet Halo Infinite, Final Fantasy XIV: Endwalker, Among Us til PlayStation og Xbox, Call of Duty: Warzone Pacific og Big Brain Academy: Brain vs. Brain er det ganske mye spennende som venter i desember 2021. GRTV har samlet de fleste av disse i den hypebyggende videoen under.

Hvilke ting ser du frem til neste måned?