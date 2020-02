Hvilke spill gleder du deg til i februar?

Tiden flyr, og vi har allerede gått inn i februar. En liten stund virket det som om 2020s andre måned kom til å bli helt fantastisk med både The Last of Us: Part II, Gods & Monsters og Iron Man VR, men etter hvert gjorde bølgen av utsettelser sitt for at vil bli litt roligere de neste fire ukene. Dette betyr uansett ikke at måneden blir kjedelig, noe videoen under er bevis på.

Gjengen i GRTV har laget februars Games to Look for-video, og der finner vi spill som Dreams, Darksiders Genesis, Zombie Army 4: Dead War, Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Conan Chop Chop og PS4-utgavene av både Hunt: Showdown og Yakuza-samlingen. I tillegg gleder i alle fall jeg meg til å spille Vanquish og Bayonetta på de nye konsollene. Selv om måneden altså ikke byr på en åpenbar Årets Spill-kandidat ser den altså ikke verst ut på papiret. Eller hva mener du?